क्या PM के भाषण के बिना अधूरा है संसद सत्र? जानें संविधान के वो नियम जो मोदी को देते हैं ‘खास’ पावर

Importance of PM Motion of Thanks Speech: संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बिना पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे के कारण 4 फरवरी को पीएम का प्रस्तावित जवाब नहीं हो सका और सदन को स्थगित करना पड़ा। अंत में स्पीकर ओम बिरला ने वॉयस वोट से प्रस्ताव पारित कर दिया। यह घटना 2004 के बाद पहली बार हुई है जब धन्यवाद प्रस्ताव बिना पीएम के जवाब के पास हुआ। सवाल उठ रहा है कि क्या संसद सत्र पीएम के भाषण के बिना चल सकता है? आइए जानते हैं संविधान के नियम और पीएम की 'खास' पावर।