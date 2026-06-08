सिर्फ कागजों पर रह गई विपक्षी एकता ? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का इंडिया ब्लॉक पर करारा वार

शहजाद पूनावाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए गठबंधन के अंदर चल रही खींचतान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दावे केवल हवाहवाई हैं, जबकि असलियत में इनके बीच सीटों और वर्चस्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता ने उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा सीट के बंटवारे को लेकर महिला परिषद और कांग्रेस के बीच विवाद खुल कर सामने आ चुका है। इसके अलावा, उन्होंने समाजवादी पार्टी के रुख पर भी सवाल उठाए कि वह इस बैठक से दूरी बना सकती है। पूनावाला के मुताबिक यह साफ दिखाता है कि इस गठबंधन का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है।