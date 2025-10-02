Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू

Flights between India and China: भारत और चीन के बीच पांच साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। इंडिगो 26 अक्टूबर से कोलकाता और गुआंगज़ौ के बीच दैनिक सेवाएं शुरू करेगी।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 02, 2025

indigo flight

इंडिगो फ्लाइट (ANI)

Direct Flights Between India and China: भारत और चीन के संबंधों में जमी बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलने लगी है। दोनों देशों के रिश्ते सुधरने लगे हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पांच साल के अंतराल के बाद चुनिंदा शहरों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं।

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद शुरू हुई चर्चा

अक्टूबर 2024 में रूसी शहर कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद हुई कई बैठकों में 2020 से निलंबित सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस साल की शुरुआत से ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी चर्चा कर रहे थे। यह द्विपक्षीय संबंधों को क्रमिक रूप से सामान्य बनाने की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा था।

भारत और चीन के बीच बनी सहमति

बयान में कहा गया है कि इन चर्चाओं के बाद अब यह सहमति हुई है कि भारत और चीन को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं। दोनों देशों के नामित वाहकों के वाणिज्यिक निर्णय और सभी परिचालन मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच यह समझौता भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा तथा द्विपक्षीय आदान-प्रदान को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में योगदान देगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि हवाई सेवाओं की बहाली से भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क में काफी वृद्धि होगी, लोगों के बीच आदान-प्रदान को समर्थन मिलेगा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।

कोलकाता-ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से ग्वांगझू के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है, जिससे दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विमानन संबंधों में फिर से जान फूंकने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि नियामक अनुमोदन के अधीन, इंडिगो जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी।

एयरबस ए320 नियो विमानों का इस्तेमाल करेगी एयरलाइन

एयरलाइन इन उड़ानों के लिए एयरबस ए320 नियो विमानों का इस्तेमाल करेगी। एयरलाइन ने कहा कि कोविड-19 महामारी से पहले इंडिगो चीन के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती थी और कई आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं पहले से ही मौजूद हैं।

इंडिगो के सीईओ का बयान

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि हमें भारत के दो स्थानों से चीन के लिए सीधी कनेक्टिविटी फिर से शुरू करने वाले पहले लोगों में शामिल होने पर गर्व है। इससे एक बार फिर लोगों, वस्तुओं और विचारों का निर्बाध आवागमन संभव होगा। इसके साथ ही दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 09:11 pm

Hindi News / National News / भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD ने जारी किया नया हाई अलर्ट, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, मानसून पर भी बड़ा अपडेट!

Rain Alert Monsoon Update
मुंबई

दशहरा पर असुर जनजाति का शोक, जा​निए महिषासुर को क्यों मानते हैं देवता?

Asur tribe
राष्ट्रीय

दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय

रोहित-गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों हैं Munawar Faruqui? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: अगले 2 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.