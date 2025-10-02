भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू

इंडिगो फ्लाइट (ANI)
Direct Flights Between India and China: भारत और चीन के संबंधों में जमी बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलने लगी है। दोनों देशों के रिश्ते सुधरने लगे हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पांच साल के अंतराल के बाद चुनिंदा शहरों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं।
अक्टूबर 2024 में रूसी शहर कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद हुई कई बैठकों में 2020 से निलंबित सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस साल की शुरुआत से ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी चर्चा कर रहे थे। यह द्विपक्षीय संबंधों को क्रमिक रूप से सामान्य बनाने की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा था।
बयान में कहा गया है कि इन चर्चाओं के बाद अब यह सहमति हुई है कि भारत और चीन को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं। दोनों देशों के नामित वाहकों के वाणिज्यिक निर्णय और सभी परिचालन मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच यह समझौता भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा तथा द्विपक्षीय आदान-प्रदान को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में योगदान देगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि हवाई सेवाओं की बहाली से भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क में काफी वृद्धि होगी, लोगों के बीच आदान-प्रदान को समर्थन मिलेगा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।
इंडिगो ने एक बयान में कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से ग्वांगझू के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है, जिससे दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विमानन संबंधों में फिर से जान फूंकने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि नियामक अनुमोदन के अधीन, इंडिगो जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी।
एयरलाइन इन उड़ानों के लिए एयरबस ए320 नियो विमानों का इस्तेमाल करेगी। एयरलाइन ने कहा कि कोविड-19 महामारी से पहले इंडिगो चीन के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती थी और कई आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं पहले से ही मौजूद हैं।
इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि हमें भारत के दो स्थानों से चीन के लिए सीधी कनेक्टिविटी फिर से शुरू करने वाले पहले लोगों में शामिल होने पर गर्व है। इससे एक बार फिर लोगों, वस्तुओं और विचारों का निर्बाध आवागमन संभव होगा। इसके साथ ही दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
