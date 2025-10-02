भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू

Direct Flights Between India and China: भारत और चीन के संबंधों में जमी बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलने लगी है। दोनों देशों के रिश्ते सुधरने लगे हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पांच साल के अंतराल के बाद चुनिंदा शहरों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं।