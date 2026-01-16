आसमान का बेताज बादशाह बनेगा भारत! 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी, कांप उठेंगे चीन और पाकिस्तान

जून 2025 में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारत में राफेल के धड़ (फ्यूजलेज) निर्माण के लिए चार उत्पादन हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

टाटा हैदराबाद में अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित कर रहा है, जहां राफेल के प्रमुख संरचनात्मक भागों—पिछला धड़ का पार्श्व आवरण, पूरा पिछला भाग, केंद्रीय धड़ और अगला भाग—का निर्माण होगा।

पहले धड़ के हिस्से वित्त वर्ष 2028 में असेंबली लाइन से निकलने की उम्मीद है। संयंत्र से प्रति माह दो पूर्ण धड़ की आपूर्ति की योजना है। यह कदम भारत की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देगा।