डेंगू के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता, पहली वैक्सीन QDENGA को मिली DCGI से मंजूरी

India First Dengue Vaccine : नई दिल्ली। भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच देश को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' (QDENGA) को मंजूरी दे दी है, जिससे यह भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन बन गई है। कंपनी की भारतीय यूनिट ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। खास बात यह है कि इसे उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुए हों या नहीं।