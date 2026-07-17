India first geothermal wells: भारत ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लद्दाख की पुगा घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया है। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा 14,000 फ़ीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बनाए गए ये दो कुएं 1,000 मीटर की गहराई तक जाते हैं। इस उपलब्धि को भारत के पहले 1-मेगावाट (MW) पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।