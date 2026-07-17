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न कोयला चाहिए न धूप, 24 घंटे बनेगी क्लीन एनर्जी; लद्दाख में देश के पहले जियोथर्मल कुओं की शुरुआत

Geothermal Wells: भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन लद्दाख की पुगा घाटी में किया गया। ONGC का यह प्रोजेक्ट देश के पहले 1-मेगावाट जियोथर्मल पावर प्लांट की दिशा में एक अहम कदम है।
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लेह

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Anand Shekhar

Jul 17, 2026

India first geothermal wells in ladakh puga valley

लद्दाख में भारत के पहले जियोथर्मल कुआं (फ़ोटो- X@lg_ladakh)

India first geothermal wells: भारत ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लद्दाख की पुगा घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया है। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा 14,000 फ़ीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बनाए गए ये दो कुएं 1,000 मीटर की गहराई तक जाते हैं। इस उपलब्धि को भारत के पहले 1-मेगावाट (MW) पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भारत की ग्रीन एनर्जी यात्रा में इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक पल बताते हुए, लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख और नेट-ज़ीरो भारत के विज़न को मज़बूत करेगा।

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Updated on:

17 Jul 2026 08:21 pm

Published on:

17 Jul 2026 08:21 pm

Hindi News / National News / न कोयला चाहिए न धूप, 24 घंटे बनेगी क्लीन एनर्जी; लद्दाख में देश के पहले जियोथर्मल कुओं की शुरुआत

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