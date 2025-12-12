इन राज्यों में सर्दी का सितम जारी, यहां एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अगले 2-3 दिनों में कुछ क्षेत्रों तक सीमित रूप से दिख सकता है। इसके कारण हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इस अस्थायी बदलावों के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं, राजस्थान में दिन का तापमान लगभग सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि 18-20 दिसंबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना भी बन रही है।