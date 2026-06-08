भारत दुनिया की टॉप-5 सैन्य शक्तियों में शामिल, देश का परमाणु भंडार 190 वारहेड पहुंचा, पाकिस्तान पीछे

रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनकी भूमिका परमाणु गतिविधियों से जुड़ी हो सकती थी। हालांकि संस्थान ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने हालात को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए कदम उठाए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने पहली बार युद्ध के दौरान साइबर ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, जो आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।