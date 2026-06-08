भारत दुनिया की टॉप-5 सैन्य शक्तियों में शामिल, देश का परमाणु भंडार 190 वारहेड पहुंचा, पाकिस्तान पीछे

भारत के पास 190 परमाणु हथियार (X Photo)
India Nuclear Arsenal: भारत ने अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार साल की शुरुआत तक भारत के पास करीब 190 परमाणु वारहेड होने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान का परमाणु भंडार करीब 170 वारहेड पर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम का आधुनिकीकरण कर रहा है। अब भारत का ध्यान ऐसे लंबी दूरी के हथियार विकसित करने पर ज्यादा है, जो चीन के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सक्षम हों।
रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनकी भूमिका परमाणु गतिविधियों से जुड़ी हो सकती थी। हालांकि संस्थान ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने हालात को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए कदम उठाए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने पहली बार युद्ध के दौरान साइबर ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, जो आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
भारत साल 2025 में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना रहा। देश का रक्षा बजट बढ़कर 92.1 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है। रक्षा खर्च के मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी हैं। इसके अलावा साल 2021 से 2025 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी रहा। वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई।
पाकिस्तान ने 2025 के दौरान नए परमाणु हथियार ले जाने वाली प्रणालियों के विकास पर काम जारी रखा। SIPRI का मानना है कि आने वाले दशक में पाकिस्तान का परमाणु भंडार और बड़ा हो सकता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल सहित नौ परमाणु शक्ति संपन्न देश अब राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु हथियारों पर पहले से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं।
जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल 12,187 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से करीब 9,745 सैन्य भंडार में मौजूद हैं । लगभग 4,012 वारहेड सक्रिय सैन्य बलों के पास तैनात हैं।
दुनिया के लगभग 86 प्रतिशत परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। दोनों देश अपने परमाणु को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। वहीं चीन भी तेजी से अपने परमाणु भंडार का विस्तार कर रहा है। अनुमान है कि उसके वारहेड की संख्या 600 से बढ़कर 620 तक पहुंच गई है।
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