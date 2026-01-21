LoC पर फिर बिगड़ने वाले हैं हालात? पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी
LoC Firing: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक सीमा पार से लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा है। भारतीय सेना हर बार पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटना सामने आई है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई।
यह झड़प उस समय हुई जब 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अंधे क्षेत्रों को खत्म करने के लिए केरन बाला क्षेत्र में उच्च तकनीक वाले निगरानी कैमरे लगा रहे थे। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी सैनिकों ने सैन्य प्रतिष्ठान को बाधित करने के लिए छोटे हथियारों से दो राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने एक सुनियोजित जवाबी फायरिंग की।
हालांकि दोनों पक्षों की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भारतीय सेना ने घने जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि आगजनी घुसपैठ के प्रयास के लिए ध्यान भटकाने का काम कर सकती है।
सेना द्वारा सर्दियों के महीनों के दौरान घुसपैठ के पारंपरिक मार्गों की निगरानी के लिए तकनीकी निगरानी प्रणालियों को उन्नत करने के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भी तक सीमा पर कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। हालांकि बीच बीच में पाकिस्तान उकसाने की हरकते कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग