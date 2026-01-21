LoC पर फिर बिगड़ने वाले हैं हालात? पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

LoC Firing: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक सीमा पार से लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा है। भारतीय सेना हर बार पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटना सामने आई है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई।