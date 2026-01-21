कांग्रेस प्रदेश में RSS का झंडा लहराते दिखीं बड़ी अफसर, पार्टी ने CM से एक्शन लेने को कहा तो बचाव में आई BJP, मचा बवाल

कांग्रेस-भाजपा का झंडा। (फाइल फोटो- पत्रिका)
कर्नाटक में पाबंदी के बावजूद एक कार्यक्रम में बड़े अधिकारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का झंडा पकड़े हुए देखा गया है। इसको लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है।
कर्नाटक कांग्रेस ने बुधवार को परयाया कार्यक्रम में आरएसएस का झंडा दिखाने पर उडुपी की डिप्टी कमिश्नर स्वरूपा टीके के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे एक पत्र में, जिला कांग्रेस कमेटी के कानूनी और मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष हरीश शेट्टी ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि रविवार को परयाया जुलूस से पहले डिप्टी कमिश्नर ने उडुपी विधायक यशपाल सुवर्णा द्वारा दिए गए RSS का झंडा सार्वजनिक रूप से फहराया।
पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा- 18/01/2026 को सुबह लगभग 3।00 बजे उडुपी शहर के जोडुकाट्टे से श्री कृष्ण मठ तक एक परयाया जुलूस निकाला गया। उडुपी की डिप्टी कमिश्नर स्वरूपा ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
नेता ने आगे बताया- परयाया जुलूस शुरू होने से पहले, उडुपी विधायक यशपाल सुवर्णा ने RSS का झंडा डिप्टी कमिश्नर को सौंपा। फिर डिप्टी कमिश्नर ने इस झंडे को अपने हाथ में लिया और उसे ऊंचा उठाकर सार्वजनिक रूप से दिखाया।
इस गतिविधि को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताते हुए शेट्टी ने मामले में उचित जांच और कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया।
पत्र में कहा गया- डिप्टी कमिश्नर की यह कार्रवाई अत्यधिक आपत्तिजनक है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें, उचित जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें।
उधर कानूनी कार्रवाई की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा पर सवाल उठाया और डिप्टी कमिश्नर का बचाव करते हुए कहा- भगवा झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है।
रवि ने मीडिया से बात करते हुए भगवा झंडे के अर्थ पर जोर दिया, इसे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा- यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा को दिखाता है।
उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा- क्या भगवा झंडे पर बैन है या यह पाकिस्तान का झंडा है? संविधान पढ़िए, उसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की तस्वीरें हैं। इसका क्या मैसेज है? भाजपा नेता ने कहा- भगवा से एक भी आतंकवादी पैदा नहीं हुआ, यह हमेशा बलिदान और हिम्मत का मैसेज देता है।
