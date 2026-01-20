क्या बदलने वाला है नेतृत्व? अटकलों के बीच शिवकुमार के भाई ने कहा- राहुल गांधी ने…

बता दें कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तब तेज हुईं जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर 2025 को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा किया। चर्चा इस बात को लेकर है कि 2023 में सरकार गठन के समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कथित तौर पर सत्ता-साझेदारी को लेकर कोई समझ बनी थी। शिवकुमार पहले भी कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत हो चुकी है और फैसला लिया जा चुका है, लेकिन उसके अमल के समय को लेकर स्थिति साफ नहीं है।