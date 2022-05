गेहूं के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध से वैश्विक बाजार पर क्या पड़ेगा असर

Wheat Export Ban: भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जिसकी कई देश आलोचना कर रहे हैं। भारत के इस कदम का असर वैश्विक बाजार पर पड़ने वाला है खासकर उन देशों पर जो पहले ही कोरोना और रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण खाद्य संकट से जूझ रहे हैं।

Updated: May 16, 2022 08:34:59 pm

Wheat Export Ban: भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब गेहूं के एक्सपर्ट को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है जिसके पीछे की बडी वजह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके दामों में आई तेजी है। इसकी जानकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने शुक्रवार शाम को दी थी। भारत सरकार के इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में हाहाकार मच गया है और कई देशों ने इसपर नाराजगी भी जाहिर की है। पहले ही कोरोना और फिर रूस-यूक्रेन में जारी जंग के कारण कई देश आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।

India's ban on wheat exports wheat it means for world markets