Crude Oil: वेनेजुएला से दोस्ती गहरी होते ही भारत की खुली किस्मत! सस्ते तेल के साथ मिलेंगे ये 4 बड़े फायदे

Energy Security: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक रणनीतियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। भारत और वेनेजुएला के बीच गहराते आर्थिक संबंधों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 678.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन असली गेम-चेंजर ऊर्जा क्षेत्र साबित होने वाला है,लेकिन असली गेम-चेंजर ऊर्जा क्षेत्र साबित होने वाला है जहां भारत को 4 बड़े कूटनीतिक और आर्थिक फायदे मिलेंगे: