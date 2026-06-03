3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Crude Oil: वेनेजुएला से दोस्ती गहरी होते ही भारत की खुली किस्मत! सस्ते तेल के साथ मिलेंगे ये 4 बड़े फायदे

Bilateral Trade:Bilateral Trade:भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत होते रिश्तों से भारत को भारी मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ फार्मा और ऑटोमोटिव सेक्टर में भारतीय व्यापार को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

M .I. Zahir

Jun 03, 2026

Venezuela's acting President Rodriguez in India

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज का भारत में स्वागत। ( फोटो: ANI )

Energy Security: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक रणनीतियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। भारत और वेनेजुएला के बीच गहराते आर्थिक संबंधों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 678.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन असली गेम-चेंजर ऊर्जा क्षेत्र साबित होने वाला है,लेकिन असली गेम-चेंजर ऊर्जा क्षेत्र साबित होने वाला है जहां भारत को 4 बड़े कूटनीतिक और आर्थिक फायदे मिलेंगे:

ओएनजीसी (OVL) के निवेश को संजीवनी: कोर्पोरासियन वेनेज़ोलाना डेल पेट्रोलेओ के साथ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) के संयुक्त उपक्रमों को नया जीवन मिलेगा, जिससे भारत की विदेशों में ऊर्जा संपत्तियों को मजबूती मिलेगी।

सस्ते कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति: वेनेजुएला मई 2026 तक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की राह पर है, जिससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रहेंगी।

अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत: अन्य खाड़ी देशों के मुकाबले वेनेजुएला से रियायती दरों (सस्ते दाम) पर तेल मिलने से भारत के राजकोषीय घाटे में भारी कमी आएगी।

फार्मा और ऑटोमोटिव सेक्टर को नया बाजार: भारतीय दवा कंपनियों (फार्मास्युटिकल्स), आयुष और ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वेनेजुएला में निर्यात और निवेश के बड़े अवसर खुलेंगे।

वेनेजुएला से दोस्ती भारत के लिए शुभ संकेत

वेनेजुएला, मई 2026 तक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की राह पर है। इससे न केवल घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत को ऊर्जा के लिए अन्य मध्य-पूर्वी देशों पर निर्भरता भी कम करनी होगी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मौजूदा संयुक्त उपक्रमों और फार्मास्युटिकल्स, आयुष, डिजिटल समाधान और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला में व्यापार के नए द्वार खुलेंगे।

डेल्सी रोड्रिगेज पांच दिवसीय कार्य यात्रा पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचीं

इस बीच, भारत-वेनेजुएला के इन्हीं मजबूत होते रिश्तों और द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को पांच दिवसीय कार्य यात्रा पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय ने उनका जोरदार स्वागत किया है। यहां 3 जून से 7 जून तक चलने वाले इस दौरे में रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला के विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था, वित्त, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

रोड्रिगेज पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में आधिकारिक वार्ता करेंगी

अपनी इस यात्रा के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में आधिकारिक वार्ता करेंगी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा, वेनेजुएला का यह डेलिगेशन भारत के ऊर्जा, दवा और ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े प्रमुख औद्योगिक स्थलों का दौरा भी करेगा ताकि भारत की निर्माण क्षमताओं को समझकर नए सौदों को अंतिम रूप दिया जा सके। ( इनपुट: ANI )


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

political

political news

politics

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Jun 2026 07:41 pm

Published on:

03 Jun 2026 07:35 pm

Hindi News / National News / Crude Oil: वेनेजुएला से दोस्ती गहरी होते ही भारत की खुली किस्मत! सस्ते तेल के साथ मिलेंगे ये 4 बड़े फायदे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कौन हैं पार्टी में फूट डालने वाले ऋतब्रत बनर्जी? टीएमसी से पहले सीपीआईएम से भी हो चुके हैं निष्कासित, सांसद से बने विधायक

tmc Ritabrata Banerjee
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को एक ही दिन में तीसरा झटका, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दिया इस्तीफा

Kolkata Mayor Firhad Hakim Resigns from Post
राष्ट्रीय

K.T. रामाराव ने कहा- तेलंगाना 4 करोड़ लोगों की जागीर है, CM चंद्रबाबू नायडू बोले,12 साल बाद नफरत फैलाना गलत

Pawan Kalyan
राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका साझेदारी सदी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी: सर्जियो गोर

US Ambassador Sergio Gor in mumbai conference
राष्ट्रीय

MLA Vs Naib Tehsildar: विधायक के 2 समर्थकों ने थाने में किया सरेंडर, हटाए जाएंगे SDM और नायब तहसीलदार!

MLA Vs Naib Tehsildar, Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.