ठंड का प्रकोप बढ़ा: IMD ने कहा- अभी सर्दी का सितम बढ़ने वाला है, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग पूर्वानुमान के मुताबिक, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में तापमान लगभग 7 दिनों तक स्थिर रहेगा। महाराष्ट्र में अगले चार दिन तापमान लगभग सामान्य बना रहेगा। उसके बाद 2–3° सेल्सियस की गिरावट संभव है। 6 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 6–8 दिसंबर के दौरान और ओडिशा में 6–7 दिसंबर को सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है।