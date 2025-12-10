जानबूझकर ऐसी फोटो खींची गई है… IndiGo CEO ने जोड़े हाथ, जनता पूछ रही है एविएशन मिनिस्टर से तीखे सवाल

तीसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- “जब एयर इंडिया बेच ही दिया है, जब भारत सरकार के पास कोई एयरलाइंस है ही नहीं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री क्यों बना रखा है। एविएशन मिनिस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार को कुछ करना भी है या नहीं। ये कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकती है। हमारी सहानुभूति एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू जी के साथ है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ने टिकट खरीदने को नहीं कहा था। ना हवाई अड्डा सरकार का। ना हवाई जहाज सरकार के…फिर सब सरकार को क्यों कोस रहे हैं? एक DGCA है- ज्यादा जवाबदेही तय होगी तो उसे भी किसी के हाथ बेच दिया जाएगा।”