जानबूझकर ऐसी फोटो खींची गई है… IndiGo CEO ने जोड़े हाथ, जनता पूछ रही है एविएशन मिनिस्टर से तीखे सवाल

IndiGO Crisis Latest Update: इंटरनेट पर IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है, सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़े हुए हैं। उनके सामने एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू बैठे हुए हैं। इसी फोटो पर बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है, कि ये सब जानबूझकर किया गया है। ये फोटो तसल्ली से खींची गई है। दुनिया को दिखाने के लिए…
बता दें फोटो को एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद शेयर किया है, जिसे देख लोग भड़क उठे हैं।
सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल है। एक यूजर ने सवाल पूछते हुए लिखा- “ये फोटो प्लांट की गई एविएशन मिनिस्टर की ओर से। मंत्री जी के करीबी का कहना है कि वह इंडिगो सीईओ से माफी मंगवा रहे हैं। लेकिन इसका असली पहलू यह है कि जिस सीईओ को लाखों लोगों से फ्रॉड करने, उन्हें टॉर्चर करने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए जेल होना चाहिए था। वह आराम से मंत्री के साथ बैठ कर लोगों को गुमराह कर रहा है। अपना पीआर कर रहा है। इंडिगो का मालिक क्रिमिनल है। उसकी जगह जेल है।”
दूसरे ने लिखा- “एक्शन और आगे के कदम उठाने की बजाए सरकार इंडिगो CEO को बुलाकर हाथ जोड़वाने का ड्रामा कर रही है।”
तीसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- “जब एयर इंडिया बेच ही दिया है, जब भारत सरकार के पास कोई एयरलाइंस है ही नहीं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री क्यों बना रखा है। एविएशन मिनिस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार को कुछ करना भी है या नहीं। ये कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकती है। हमारी सहानुभूति एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू जी के साथ है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ने टिकट खरीदने को नहीं कहा था। ना हवाई अड्डा सरकार का। ना हवाई जहाज सरकार के…फिर सब सरकार को क्यों कोस रहे हैं? एक DGCA है- ज्यादा जवाबदेही तय होगी तो उसे भी किसी के हाथ बेच दिया जाएगा।”
एक और ने लिखा- “जानबूझकर ऐसी फोटो खींची गई है। मंत्री के सामने हाथ जोड़े व्यक्ति इंडिगो एयरलाइन के CEO Pieter Elbers है।”
बता दें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को दोबारा इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं, रिफंड की स्थिति, और पायलट व क्रू के शेड्यूल (रोस्टर) पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग के बाद उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि फ्लाइट कैंसिलेशन कम करने के लिए वह अपने संचालन में 10% की कटौती करे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया है। शेष रिफंड और सामान की सुपुर्दगी जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग