‘आज रात से नॉर्मल हो जाएंगी Indigo की फ्लाइट’, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया अपडेट

इंडिगो फ्लाइट पर एविएशन मिनिस्ट्री का अपडेट (ANI)
Indigo Flights Delay: बीते चार दिनों में देशभर के अलग-अलग एयरपोर्ट पर परेशानी का माहौल बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति यह रही कि 1000 से अधिक उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ीं या घंटों देरी से चलीं। यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तत्काल बैठक कर कई बड़े फैसले लिए हैं और दावा किया है कि आज (शुक्रवार) रात से हालात सामान्य होने लगेंगे।
मंत्रालय ने इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को तत्काल लागू होने वाले कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, ताकि फ्लाइट शेड्यूल में आई भारी गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जा सके।
मुख्य फैसले
इंडिगो ने बयान जारी करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट और नोटिफिकेशन के जरिए चेक करें। यदि फ्लाइट रद्द है तो एयरपोर्ट न आएं। कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है, फिर भी देरी के लिए एयरलाइन ने माफी मांगी है। रिफंड, रीबुकिंग और फ्लाइट स्टेटस के लिए यात्री 6E Sky AI Assistant का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि हर दिन स्थिति में सुधार होगा और विश्वास बहाली के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।
इंडिगो की फ्लाइट सेवाओं में आई इस बाधा ने हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित किया है। हालांकि, मंत्रालय और DGCA द्वारा त्वरित कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात से हालात सामान्य होने लगेंगे और आने वाले दिनों में यात्री फिर से सुचारु यात्रा का अनुभव कर पाएंगे।
