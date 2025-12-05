5 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘आज रात से नॉर्मल हो जाएंगी Indigo की फ्लाइट’, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया अपडेट

Indigo Flight Update: इंडिगो फ्लाइट्स में परिचालन की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन कंपनी को कड़े निर्देश जारी करते हुए आज (शुक्रवार) रात तक हालात सामान्य होने का दावा किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 05, 2025

Indigo Flight

इंडिगो फ्लाइट पर एविएशन मिनिस्ट्री का अपडेट (ANI)

Indigo Flights Delay: बीते चार दिनों में देशभर के अलग-अलग एयरपोर्ट पर परेशानी का माहौल बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति यह रही कि 1000 से अधिक उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ीं या घंटों देरी से चलीं। यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तत्काल बैठक कर कई बड़े फैसले लिए हैं और दावा किया है कि आज (शुक्रवार) रात से हालात सामान्य होने लगेंगे।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के निर्देश

मंत्रालय ने इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को तत्काल लागू होने वाले कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, ताकि फ्लाइट शेड्यूल में आई भारी गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जा सके।

मुख्य फैसले

  • आज आधी रात तक सभी फ्लाइट शेड्यूल को स्थिर करने का निर्देश।
  • अगले कुछ दिनों में पूरी सर्विस नॉर्मल और स्थिर होने की उम्मीद।
  • यात्री घर से ही इंडिगो की वेबसाइट और नोटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपनी फ्लाइट की रियल-टाइम जानकारी चेक कर सकते हैं।
  • फ्लाइट कैंसिल होते ही यात्रियों को ऑटो-रिफंड जारी होगा।
  • यदि कोई यात्री फंस जाता है, तो एयरलाइन द्वारा बुक किए गए होटलों में ठहराने की व्यवस्था की जाएगी।
  • बुजुर्ग यात्रियों को बिना परेशानी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिया जाएगा।
  • देरी से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  • मंत्रालय ने स्थिति की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की है।

इंडिगो एयरलाइन की यात्रियों से अपील

इंडिगो ने बयान जारी करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट और नोटिफिकेशन के जरिए चेक करें। यदि फ्लाइट रद्द है तो एयरपोर्ट न आएं। कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है, फिर भी देरी के लिए एयरलाइन ने माफी मांगी है। रिफंड, रीबुकिंग और फ्लाइट स्टेटस के लिए यात्री 6E Sky AI Assistant का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि हर दिन स्थिति में सुधार होगा और विश्वास बहाली के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

हालत सामान्य होने की जताई उम्मीद

इंडिगो की फ्लाइट सेवाओं में आई इस बाधा ने हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित किया है। हालांकि, मंत्रालय और DGCA द्वारा त्वरित कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात से हालात सामान्य होने लगेंगे और आने वाले दिनों में यात्री फिर से सुचारु यात्रा का अनुभव कर पाएंगे।

IndiGo की 1 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइंस ने मांगी माफी
राष्ट्रीय
Indigo Airlines

IndiGo

05 Dec 2025 05:01 pm

