‘आज रात से नॉर्मल हो जाएंगी Indigo की फ्लाइट’, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया अपडेट

इंडिगो ने बयान जारी करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट और नोटिफिकेशन के जरिए चेक करें। यदि फ्लाइट रद्द है तो एयरपोर्ट न आएं। कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है, फिर भी देरी के लिए एयरलाइन ने माफी मांगी है। रिफंड, रीबुकिंग और फ्लाइट स्टेटस के लिए यात्री 6E Sky AI Assistant का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि हर दिन स्थिति में सुधार होगा और विश्वास बहाली के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।