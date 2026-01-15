ईरान की हिंसा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बयान, कहा- आने वाले दिन महत्वपूर्ण

Shashi Tharoor on Iran crisis: ईरान में बढ़ती हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताया है। कांग्रेस सांसद ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। थरूर की यह टिप्पणी विदेश मंत्रालय (MEA) की उस एडवाइजरी के बाद आई है, जिसमें भारतीय नागरिकों से अगली सूचना तक ईरान की यात्रा से बचने को कहा गया है।