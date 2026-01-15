15 जनवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

ईरान की हिंसा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बयान, कहा- आने वाले दिन महत्वपूर्ण

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- स्थिति बहुत गंभीर लग रही है, लेकिन हमें ईरान से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 15, 2026

ईरान हिंसा को लेकर शशि थरूर ने दिया बयान (Photo-X)

Shashi Tharoor on Iran crisis: ईरान में बढ़ती हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताया है। कांग्रेस सांसद ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। थरूर की यह टिप्पणी विदेश मंत्रालय (MEA) की उस एडवाइजरी के बाद आई है, जिसमें भारतीय नागरिकों से अगली सूचना तक ईरान की यात्रा से बचने को कहा गया है।

क्या बोले शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा “स्थिति बहुत गंभीर लग रही है, लेकिन हमें ईरान से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। इंटरनेट बंद है। जो कुछ भी पता चल रहा है, वह मीडिया के जरिए है और उनके स्रोत भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं। मेरी समझ से हालात बेहद खराब हैं। कथित तौर पर अब तक करीब 3,000 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं।”

आने वाले दिन होंगे महत्वपूर्ण

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद ने कहा कि आने वाले कुछ दिन खामेनेई शासन के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। अगर मौजूदा शासन को टिके रहना है, तो उसे इन बेहद कठिन परिस्थितियों में अगले कुछ दिनों की चुनौती से पार पाना होगा।”

लद्दाख में खामेनेई के समर्थन में निकाली रैली

इसी बीच ईरान में जारी अशांति के बीच कारगिल में एक रैली निकाली गई। यह रैली इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले ईरान और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के समर्थन में निकाली गई।

बता दें कि रैली कारगिल शहर के अलग-अलग हिस्सों से शुरू हुई। एक जुलूस ज़ैनाबिया चौक से निकलकर फातिमा चौक और इसना अशरिया चौक से होते हुए आगे बढ़ा, जबकि दूसरा जुलूस जामिया मस्जिद से शुरू होकर लाल चौक और खुमैनी चौक से गुजरा। सभी जुलूस पुराने टैक्सी स्टैंड, कारगिल में एकत्र हुए, जहां मुख्य सभा का आयोजन किया गया।

रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आयतुल्लाह खामेनेई के बैनर थे और वे नारेबाजी कर रहे थे।

15 Jan 2026 06:09 pm

