टाइम मैगजीन से वॉशिंगटन पोस्ट तक का सफर… कौन हैं शशि थरूर के बेटे ईशान, जो छंटनी का बने शिकार?

Washington Post layoffs: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे और मशहूर अंतरराष्ट्रीय पत्रकार ईशान थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी के तहत उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इस छंटनी का असर अखबार के इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स सेक्शन पर खास तौर पर पड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कवरेज में भारी कटौती हुई है।