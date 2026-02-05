टाइम मैगजीन से वॉशिंगटन पोस्ट तक का सफर… कौन हैं शशि थरूर के बेटे ईशान, जो छंटनी का बने शिकार?

शशि थरूर के बेटे की अमेरिका में गई नौकरी (Photo-IANS)
Washington Post layoffs: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे और मशहूर अंतरराष्ट्रीय पत्रकार ईशान थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी के तहत उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इस छंटनी का असर अखबार के इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स सेक्शन पर खास तौर पर पड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कवरेज में भारी कटौती हुई है।
ईशान थरूर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने इसे “एक बुरा दिन” बताते हुए पोस्ट किया और साथ ही एक खाली न्यूज़रूम की तस्वीर भी साझा की। यह तस्वीर द वॉशिंगटन पोस्ट में चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की गंभीरता को दिखाती है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की गई है।
ईशान का जन्म 1984 में सिंगापुर में हुआ था, जब शशि थरूर एक राजनयिक के रूप में कार्यरत थे। उनके जुड़वां भाई का नाम कनिष्क थरूर है। ईशान ने 2006 में येल यूनिवर्सिटी से इतिहास तथा नस्ल, जातीयता और प्रवासन (Race, Ethnicity and Migration) में स्नातक की पढ़ाई की। उन्हें सुडलर फेलोशिप भी मिल चुकी है।
उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2006 में टाइम मैगजीन से रिपोर्टर के तौर पर की और बाद में न्यूयॉर्क क्षेत्र के सीनियर एडिटर बने। 2014 में उन्होंने टाइम छोड़कर वॉशिंगटन पोस्ट जॉइन किया।
इसके अलावा, ईशान थरूर शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। 2018 से कुछ वर्षों तक उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में पढ़ाया और वहां “ग्लोबल अफेयर्स इन द डिजिटल एज” विषय पढ़ाया।
