इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, कई मुद्दों पर चर्चा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हो रही निरंतर प्रगति पर संतोष जताया और इन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और इसके प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराया। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा शांति योजना के शीघ्र कार्यान्वयन सहित क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में निरंतर संपर्क बनाए रखने पर सहमति भी जताई।