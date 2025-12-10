10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, कई मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और इसके प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराया। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 10, 2025

Benjamin Netanyahu called PM Modi

इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हो रही निरंतर प्रगति पर संतोष जताया और इन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और इसके प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराया। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा शांति योजना के शीघ्र कार्यान्वयन सहित क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में निरंतर संपर्क बनाए रखने पर सहमति भी जताई।

पीयूष गोयल की हालिया इजराइल यात्रा ने दी नई गति

भारत-इजराइल संबंधों को पिछले महीने और मजबूती मिली, जब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20-22 नवंबर को इजराइल की सफल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। गोयल ने तीन इजराइली मंत्रियों-अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत, वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और कृषि मंत्री एवी डिक्टर-के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम

यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी FTA वार्ता की औपचारिक शुरुआत है। वित्त मंत्री स्मोट्रिच के साथ चर्चा के दौरान अवसंरचना, खनन और इजराइल में भारतीय श्रमिकों के नए अवसरों पर जोर दिया गया। वहीं कृषि मंत्री एवी डिक्टर के साथ बातचीत में इजराइल की खाद्य सुरक्षा रणनीति, उन्नत बीज प्रौद्योगिकी और कृषि जल पुन: उपयोग तकनीक पर सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी।

रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

आधिकारिक बयान के अनुसार, गोयल की यात्रा ने दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी-आधारित सहयोग को गति देने और रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने की इच्छाशक्ति को मजबूत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी-नेतन्याहू की ताजा बातचीत और गोयल की यात्रा ने भारत-इजराइल संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की मजबूत नींव रख दी है।

ये भी पढ़ें

सरदार पटेल को 28 वोट, लेकिन 2 वोट पाकर नेहरू कैसे बन गए प्रधानमंत्री: अमित शाह ने गिनाईं कांग्रेस की ‘वोट चोरी’
राष्ट्रीय
Amit Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 09:24 pm

Hindi News / National News / इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, कई मुद्दों पर चर्चा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.