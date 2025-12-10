सरदार पटेल को 28 वोट, लेकिन 2 वोट पाकर नेहरू कैसे बन गए प्रधानमंत्री: अमित शाह ने गिनाईं कांग्रेस की ‘वोट चोरी’

लोकसभा चुनाव में सुधार की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला और आजादी के तुरंत बाद पहले प्रधानमंत्री के चयन पर फिर से विवाद हो गया। अमित ने कहा, स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री का चयन प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों (राज्य इकाइयों) के वोट से हो रहा था। सरदार वल्लभभाई पटेल को 28 में से 28 वोट मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू को केवल 2 वोट मिले। फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। यह वोट चोरी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।