देश की सीमाओं पर रहेगी पैनी नजर, ISRO लॉन्च करने जा रहा NVS-03 उपग्रह

नाविक के पूर्ण परिचालन के लिए कम से कम चार उपग्रह ऑपरेशनल होना अनिवार्य है। पिछले महीने मार्च 2026 में IRNSS-1F उपग्रह के अंतिम एटॉमिक क्लॉक के फेल होने से ऑपरेशनल उपग्रहों की संख्या घटकर 3 रह गई थी। जिसमे IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 शामिल है। इससे पूरी प्रणाली PNT सेवाओं के लिए अनुपयोगी हो गई। कई पुराने उपग्रहों में विदेशी एटॉमिक क्लॉक फेल हो चुके हैं, जबकि नई पीढ़ी के उपग्रहों में स्वदेशी क्लॉक लगाए गए हैं। NVS-02 पिछले साल जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था, लेकिन प्रोपल्शन फॉल्ट के कारण इच्छित कक्षा में नहीं पहुंच सका। अब NVS-03 के बाद NVS-04 और NVS-05 भी लॉन्च किए जाने हैं। इसके जरिए भविष्य में नाविक की क्षमता और मजबूत होगी।