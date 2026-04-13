Semi High Speed Train: बुलेट ट्रेन से पहले ट्रैक पर दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड रेल, 220 KM प्रति घंटा होगी रफ्तार

रेलवे बोर्ड ने मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में 2027-28 के कोच प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत दो 16-कोच ट्रेनसेट को मंजूरी दी है। इनका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) को सौंपा गया है। स्टील बॉडी वाली इन ट्रेनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक ट्रेनसेट की अनुमानित लागत लगभग 866.87 करोड़ रुपए है। नई ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 220 किमी प्रति घंटे होगी, जबकि अधिकतम परिचालन गति 200 किमी प्रति घंटे रखी जाएगी। शुरू में प्रत्येक ट्रेन 8 कोच की होगी, जिसे बाद में 16 कोच तक बढ़ाया जाएगा। इनमें बेहतर यात्री सुविधाएं, उन्नत सुरक्षा सिस्टम और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।