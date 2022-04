जहांगीरपुरी हिंसा में अंसार को लेकर बड़ा खुलासा, मस्जिद के इमाम के फोन के बाद शोभायात्रा में पहुंचा था

दिल्ली के जहांगीपुरी में हुई हिंसा मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुख्य आरोपी अंसार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अंसार शोभायात्रा में मस्जिद के इमाम के फोन के बाद पहुंचा था। ऐसे में पुलिस इससे जुड़े अन्य तार जोड़ने में जुटी है।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल आरोपी अंसार पुलिस की गिरफ्त में है। अंसार के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद से ही उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक, सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के इमाम ने अंसार को फोन किया था, जिसके बाद ही वह शोभायात्रा में पहुंचा था। पुलिस को जांच में पता लगा है कि शनिवार को जिस दौरान शोभायात्रा निकल रही थी उस दौरान जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के ऊपर इमाम और अन्य लोग खड़े थे। उन्होंने ही अंसार को फोन करके बुलाया था।

