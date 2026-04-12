JJM घोटाला: ₹960 करोड़ का चूना लगाने वाले को सास के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमित नहीं, याचिका रद्द

राजस्थान में 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले (Jal Jeevan Mission Scam) में गिरफ्तार पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल से ACB की SIT टीम ने शनिवार को करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सुबोध अग्रवाल कई सवालों पर अपनी भूमिका से मना करते रहे और कुछ प्रश्नों पर असहज भी नजर आए। वे बीच-बीच में पानी भी पीते रहे। सूत्रों के अनुसार, कई सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली।

अग्रवाल 13 अप्रैल तक ACB रिमांड पर हैं और उनसे आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। SIT टीम करीब 125 सवालों की सूची के साथ पूछताछ कर रही है। इसमें घोटाले से जुड़े इरकॉन के कथित फर्जी सर्टिफिकेट, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं और विभागीय अधिकारियों की भूमिका से जुड़े सवाल शामिल हैं।