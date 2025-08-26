जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव: 11 की मौत, 18 ट्रेनें रद्द, कई मकान तबाह, सभी स्कूल बंद

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने जम्मू में बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए आपात बैठक की और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू प्रांत के कई हिस्सों में स्थिति गंभीर है। मैं श्रीनगर से जम्मू के लिए अगली उपलब्ध उड़ान ले रहा हूं। हालांकि, जम्मू हवाई अड्डे के बंद होने से उनकी यात्रा रुक गई। उपायुक्तों को आपातकालीन कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब्दुल्लाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया।