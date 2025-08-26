Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव: 11 की मौत, 18 ट्रेनें रद्द, कई मकान तबाह, सभी स्कूल बंद

Jammun Kashmir Cloudburst: लगातार तीसरे दिन जम्मू में मूसलाधार बारिश जारी रहने से 11 लोगों की जान चली गई। तवी और चिनाब नदी सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर या उसके करीब बह रही हैं।

जम्मू

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2025

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव (Photo-IANS)

Jammun Kashmir Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। मंगलवार को बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार डोडा में और सात रियासी के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में मारे गए। तवी, चेनाब और बंसतार नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं या उसके करीब बह रही हैं। बारिश से प्रेरित भूस्खलन और कीचड़ के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। भगवती नगर की ओर से चौथा पुल भी ढह गया, जिससे यातायात और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
राष्ट्रीय
image

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा स्थगित

रियासी जिले के कटरा में त्रिकूट पहाड़ी पर माता वैष्णो देवी मंदिर के 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मंगलवार दोपहर 3 बजे अढ़क्वारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट भूस्खलन हुआ। इस हादसे में सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हुए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि मलबे में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। सुरक्षा कारणों से यात्रा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है और हिमकोटी मार्ग पहले ही बंद था।

नदियों का उफान, रेड अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, ऊधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पूंछ और राजौरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 40 घंटों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश और बादल फटने की आशंका है। कठुआ में तराना, उझ, मग्गर खाद, सहार खाद और रावी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। उधमपुर में तवी नदी 20 फीट के खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि जम्मू में यह चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। चेनाब नदी भी जम्मू में खतरे के निशान के करीब है।

10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित और 18 ट्रेनें रद्द

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और गैर-आवश्यक सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। उत्तरी रेलवे ने कटरा, जम्मू और उधमपुर से आने-जाने वाली 18 ट्रेनें, जिनमें वंदे भारत और श्री शक्ति एक्सप्रेस शामिल हैं, रद्द कर दी हैं। चार अन्य ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया। जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर रामबन और चंद्रकोट में भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह ठप है।

गृह मंत्री शाह ने CM और LG से की बात

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने जम्मू में बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए आपात बैठक की और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू प्रांत के कई हिस्सों में स्थिति गंभीर है। मैं श्रीनगर से जम्मू के लिए अगली उपलब्ध उड़ान ले रहा हूं। हालांकि, जम्मू हवाई अड्डे के बंद होने से उनकी यात्रा रुक गई। उपायुक्तों को आपातकालीन कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब्दुल्लाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया।

राहत और बचाव कार्य

भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कटरा, डोडा और कठुआ में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। कठुआ में रावी नदी से चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि जम्मू में सीएसआईआर-आईआईआईएम के 45 छात्रों को बाढ़ग्रस्त हॉस्टल से बचाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

‘क्या रेट चल रहा है…’, कंगना रनौत से कांग्रेस सांसद ने पूछा, BJP MP ने दिया करारा जवाब
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 10:46 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव: 11 की मौत, 18 ट्रेनें रद्द, कई मकान तबाह, सभी स्कूल बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.