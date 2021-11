Jawaharlal Nehru Jayanti: पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने प्रथम प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि, जानिए राहुल ने क्या कहा

नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के बाद देश की बागडोर संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ( Jawaharlal Nehru Jayanti ) की आज जयंती है । देश अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने भी प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi )ने नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। वहीं राहुल गांधी ने भी एक पुरानी तस्वीर के साथ ट्वीट कर देश के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कह कर बुलाते थे। यही वजह है कि नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

Tributes to Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his birth anniversary.

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, 'देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।'

पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित शांति वन पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

“What we need is a generation of peace.”

- Pandit Jawaharlal Nehru



Remembering India’s first Prime Minister who greatly valued truth, unity and peace. pic.twitter.com/h89MpL39Ph