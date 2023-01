जोशीमठ: घर पर लाल निशान, कुलदेवी स्थान छोड़ने को तैयार नहीं, मूर्ति उठाते ही दे रहीं धक्का

Joshimath Sinking: जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। यहां भू धंसाव के कारण दरार वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर मुआवजा और घर की गारंटी की मांग पर लोगों के विरोध के कारण फिलहाल प्रशासन ने असुरक्षित मकानों को गिराने का अभियान रोक दिया है।

joshimath kuldevi is not ready to leave her place getting pushed while lifting the idol