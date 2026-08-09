काकोरी कांड की पूरी कहानी, जिसने भारत में आजादी की ज्वाला भड़का दी

Kakori Train Action : नई दिल्ली। देश की आजादी के संघर्ष में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी। इन्हीं में से एक था 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) से जुड़े 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। अंग्रेजों के अत्याचार से देश में आक्रोश चरम पर था। क्रांतिकारी यह समझ चुके थे कि आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए धन और हथियार जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह समेत अन्य साथियों ने योजना बनाई। वहीं 'काकोरी ट्रेन एक्शन' की वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने क्रांतिकारियों को नमन किया है।