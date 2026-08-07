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Kangana Ranaut on Gen Z: ‘कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं’, सांसद कंगना रनौत बोलीं- Gen-Z हमारी सबसे बड़ी ताकत

Kangana Ranaut on Gen Z: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेन-जी को देश की सबसे बड़ी ताकत और धरोहर बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के युवाओं से संवाद के प्रयास का समर्थन किया।
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भारत

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Harshul Mehra

Aug 07, 2026

kangana ranaut on gen z rss mohan bhagwat handloom day

Gen Z पर कंगना रनौत का बयान। (फोटो सोर्स: X- @KanganaTeam)

Kangana Ranaut on Gen Z: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के जेन-जी और जेन-अल्फा के साथ संवाद के प्रयास का समर्थन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जेन-जी देश की सबसे बड़ी ताकत और अमूल्य धरोहर है। उनका मानना है कि कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।

'जेन-जी पर गर्व है, कुछ लोग ही नाम खराब कर रहे हैं'

छात्रों के प्रदर्शन और मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जेन-जी भी इस देश का अभिन्न हिस्सा है और उनकी भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध-प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के आधार पर पूरी पीढ़ी की पहचान तय नहीं की जा सकती। उनके अनुसार, देश के कई युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि जेन-जी देश की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं। इस पीढ़ी पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए।

'युवाओं को अनुभव से सीखना चाहिए'

कंगना रनौत ने कहा कि जेन-जी देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मोहन भागवत जैसे अनुभवी लोगों के विचारों और अनुभवों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के युवा भारतीय संस्कृति की पहचान बन रहे हैं और संस्कृति के एम्बेसडर के रूप में उभर रहे हैं।

संसद में गतिरोध को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

संसद की कार्यवाही प्रभावित होने के मुद्दे पर कंगना रनौत ने विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामे की वजह से जनता का नुकसान हो रहा है और सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विधेयकों पर भी विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है और इससे उसकी सोच देश के सामने स्पष्ट हो रही है।

हैंडलूम दिवस पर दिया खास संदेश

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जारी कर सभी देशवासियों को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं दीं। वीडियो में उन्होंने कहा कि वह ऐसी पीढ़ी से आती हैं, जिसने फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट फैशन का दौर देखा है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी हमेशा फैशन और अलग-अलग ब्रांड्स के कपड़े पसंद रहे हैं।

'2014 के बाद बदली मेरी सोच'

कंगना ने कहा कि पहले वह हैंडलूम को केवल विशेष अवसरों पर पहनने वाली चीज मानती थीं। लेकिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर दिए गए जोर के बाद उनकी सोच बदली। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें भारतीय संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का महत्व समझ आया।

गुजरात के कच्छ की साड़ी का किया जिक्र

वीडियो में कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने गुजरात के कच्छ क्षेत्र की वीव-डिजाइन साड़ी पहनी है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम केवल कपड़ा नहीं, बल्कि किसी परिवार, समुदाय और उसकी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार, कला ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का माध्यम है और भारतीय हस्तकरघा इसी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील

कंगना रनौत ने लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय बुनकरों, पारंपरिक कला और देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश भी दिया।

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कंगना रनौत

Updated on:

07 Aug 2026 03:59 pm

Published on:

07 Aug 2026 03:59 pm

Hindi News / National News / Kangana Ranaut on Gen Z: ‘कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं’, सांसद कंगना रनौत बोलीं- Gen-Z हमारी सबसे बड़ी ताकत

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