Kangana Ranaut on Gen Z: ‘कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं’, सांसद कंगना रनौत बोलीं- Gen-Z हमारी सबसे बड़ी ताकत

छात्रों के प्रदर्शन और मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जेन-जी भी इस देश का अभिन्न हिस्सा है और उनकी भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध-प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के आधार पर पूरी पीढ़ी की पहचान तय नहीं की जा सकती। उनके अनुसार, देश के कई युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि जेन-जी देश की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं। इस पीढ़ी पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए।