14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या इस राज्य में डिप्टी सीएम को CM बनाने वाले हैं राहुल? कद्दावर नेता ने दिया जवाब, कांग्रेस के अंदर हलचल तेज

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। राहुल गांधी की अचानक कर्नाटक यात्रा से सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 14, 2026

mallikarjun kharge rahul gandhi

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (Photo-ANI)

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। राज्य में इस बात की अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया को हटाकर शिवकुमार को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि, सिद्धारमैया बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को विदेश दौरे से सीधे कर्नाटक पहुंचे। मैसूरु में उनका एक भव्य कार्यक्रम हुआ। राहुल की अचानक एंट्री से कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलें और तेज हो गईं हैं।

रास्ते में सीएम की हुई राहुल से मुलाकात

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुडालूर जा रहे थे और रास्ते में उनसे मुलाकात हुई।

सीएम ने साफ किया कि कांग्रेस नेता के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राज्य में सत्ता-साझेदारी को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी के अंदर ऐसा कोई मतभेद नहीं है और इस अटकल को पूरी तरह से मीडिया द्वारा बनाया गया है।

विधायकों के बयान के बारे में नहीं है सीएम को जानकारी

इस मामले पर पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार सिर्फ उन्हें या उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को है।

सिद्धारमैया ने कहा कि मीडिया इस विषय पर विधायकों से कहीं ज्यादा चर्चा कर रहा है। आखिर में, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम होगा और सभी उसका पालन करेंगे।

इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कोई भी फैसला पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान का होगा।

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने साफ किया कि उन्होंने न तो कोई ग्रुप बनाया है और न ही समर्थकों को कोई निर्देश दिया है कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए।

उन्होंने कहा- मेरी कोई टीम नहीं है। कुछ लोग, दोस्त या शुभचिंतक, अपनी राय खुद व्यक्त कर सकते हैं। जब मैं जिलों का दौरा करता हूं, तो कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं। यह उनकी इच्छा है, लेकिन आखिरकार हाईकमान फैसला करेगा।

क्या है मामला?

ये घटनाक्रम राज्य के मुख्यमंत्री में बदलाव की अटकलों के बाद सामने आए हैं, जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है।

ऐसी अफवाह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर एक डील हुई थी। जिसके तहत ढ़ाई साल तक सिद्धारमैया और ढ़ाई साल तक शिवकुमार सीएम रहेंगे। लेकिन सिद्धारमैया ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

14 Jan 2026 08:00 am

Hindi News / National News / क्या इस राज्य में डिप्टी सीएम को CM बनाने वाले हैं राहुल? कद्दावर नेता ने दिया जवाब, कांग्रेस के अंदर हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.