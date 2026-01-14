क्या इस राज्य में डिप्टी सीएम को CM बनाने वाले हैं राहुल? कद्दावर नेता ने दिया जवाब, कांग्रेस के अंदर हलचल तेज

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (Photo-ANI)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। राज्य में इस बात की अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया को हटाकर शिवकुमार को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि, सिद्धारमैया बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को विदेश दौरे से सीधे कर्नाटक पहुंचे। मैसूरु में उनका एक भव्य कार्यक्रम हुआ। राहुल की अचानक एंट्री से कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलें और तेज हो गईं हैं।
इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुडालूर जा रहे थे और रास्ते में उनसे मुलाकात हुई।
सीएम ने साफ किया कि कांग्रेस नेता के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राज्य में सत्ता-साझेदारी को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी के अंदर ऐसा कोई मतभेद नहीं है और इस अटकल को पूरी तरह से मीडिया द्वारा बनाया गया है।
इस मामले पर पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार सिर्फ उन्हें या उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को है।
सिद्धारमैया ने कहा कि मीडिया इस विषय पर विधायकों से कहीं ज्यादा चर्चा कर रहा है। आखिर में, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम होगा और सभी उसका पालन करेंगे।
इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कोई भी फैसला पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान का होगा।
बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने साफ किया कि उन्होंने न तो कोई ग्रुप बनाया है और न ही समर्थकों को कोई निर्देश दिया है कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए।
उन्होंने कहा- मेरी कोई टीम नहीं है। कुछ लोग, दोस्त या शुभचिंतक, अपनी राय खुद व्यक्त कर सकते हैं। जब मैं जिलों का दौरा करता हूं, तो कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं। यह उनकी इच्छा है, लेकिन आखिरकार हाईकमान फैसला करेगा।
ये घटनाक्रम राज्य के मुख्यमंत्री में बदलाव की अटकलों के बाद सामने आए हैं, जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है।
ऐसी अफवाह है कि चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर एक डील हुई थी। जिसके तहत ढ़ाई साल तक सिद्धारमैया और ढ़ाई साल तक शिवकुमार सीएम रहेंगे। लेकिन सिद्धारमैया ने इन दावों को खारिज कर दिया है।
