क्या इस राज्य में डिप्टी सीएम को CM बनाने वाले हैं राहुल? कद्दावर नेता ने दिया जवाब, कांग्रेस के अंदर हलचल तेज

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। राज्य में इस बात की अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया को हटाकर शिवकुमार को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि, सिद्धारमैया बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।