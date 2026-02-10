मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में अब खुली जंग! CM बोले- अगर डिप्टी सीएम ने कोई बयान दिया है तो…

शिवकुमार ने पार्टी नेताओं से पार्टी के हित में लीडरशिप के मामलों पर पब्लिक में बयान देने से भी बचने को कहा। इस बात को सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस MLC यतींद्र के कमेंट्स के जवाब के तौर पर देखा गया, जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे और उन्हें हटाने की कोशिशों को सेंट्रल लीडरशिप ने मना कर दिया था।