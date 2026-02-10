मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में अब खुली जंग! CM बोले- अगर डिप्टी सीएम ने कोई बयान दिया है तो…

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। (फोटो- IANS)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर खींचतान जारी है। राज्य में सीएम बदलने के मुद्दों पर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, वह आखिरी होगा।
उनकी यह बात डिप्टी सीएम और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के हालिया बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों नेता पार्टी लीडरशिप की मौजूदगी में हुई बातचीत को लेकर साफ थे।
मुख्यमंत्री ने कहा- मैं शिवकुमार के बयानों पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, वह आखिरी होगा। आप अपनी मर्जी से सवाल न पूछें। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता। हाईकमान जो भी कहेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, सिद्धारमैया ने कहा- मैं बिना बुलाए दिल्ली क्यों जाऊंगा? मुझे यहां बजट बनाने से जुड़ा काम है। अगर वे मुझे बुलाते हैं, तो मैं जाऊंगा।
बजट की तैयारी के लिए हुई मीटिंग में शिवकुमार के न आने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इजाजत मांगी थी और उन्होंने एक लेटर के जरिए बताया था कि वह असम असेंबली इलेक्शन से जुड़ी दिल्ली में एक मीटिंग में शामिल होने वाले हैं।
जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा गया कि वह इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा, तो सिद्धारमैया ने कहा कि वह कमेंट करने से पहले मामले की स्टडी करेंगे।
सीएम ने कहा- मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने किन हालात में यह ऑब्जर्वेशन किया। मैं इसे देखूंगा और फिर कोई बयान दूंगा।
इससे पहले, सिद्धारमैया ने पूर्व चीफ मिनिस्टर केंगल हनुमंतैया की जयंती के मौके पर विधान सभा के पश्चिमी हिस्से में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की।
इस बीच, राज्य कांग्रेस यूनिट के अंदर तनाव के संकेत सामने आते रहे हैं। इससे पहले, शिवकुमार ने कहा था कि वह और चीफ मिनिस्टर दोनों पार्टी लीडरशिप की मौजूदगी में हुई बातचीत से सहमत हैं। शिवकुमार ने कहा- हमने जो कहा, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं।
शिवकुमार ने पार्टी नेताओं से पार्टी के हित में लीडरशिप के मामलों पर पब्लिक में बयान देने से भी बचने को कहा। इस बात को सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस MLC यतींद्र के कमेंट्स के जवाब के तौर पर देखा गया, जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे और उन्हें हटाने की कोशिशों को सेंट्रल लीडरशिप ने मना कर दिया था।
दिल्ली जाने से पहले बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा- दूसरे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है; हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुझे पता है कि हमारी क्या बात हुई है।
