डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई महिला, 15 मिनट में मिला 50 लाख का लोन, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा ऐक्शन

Digital Arrest Victim Loan Stay Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले की शिकार महिला के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किए गए आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह लोन 50 लाख रुपये का था, जो मात्र 15 मिनट में बिना किसी दस्तावेज या सत्यापन के महिला के खाते में क्रेडिट कर दिया गया था। कोर्ट ने बैंक से सवाल किया कि इतनी बड़ी राशि बिना किसी जांच के कैसे जारी की गई।