‘जम्मू भागोगे तो वहां भी करेंगे पीछा’, घाटी में कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी, 6 के नाम-नंबर किए सार्वजनिक

चिट्ठी में आतंकियों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू या राज्य के बाहर शिफ्ट होते हैं, तो भी वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। आतंकियों ने लिखा कि अगर इन प्रवासियों को लगता है कि वे हमारी पहुंच से दूर हैं तो यह उनकी गलतफहमी है। हमारे पास उनके परिवारों और ठिकानों की पूरी जानकारी है। इस बार जम्मू में भी छिपना आसान नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर वहां भी पीछा किया जाएगा। आतंकियों ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अब 'वर्क फ्रॉम होम' का बहाना नहीं चलेगा।