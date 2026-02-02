2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

पैरोल को लेकर आया ऐसा प्रस्ताव, जिस पर केरल विधानसभा में मच गया हंगामा, सदन से बाहर निकाले गए विधायक

केरल विधानसभा में सोमवार को भारी हंगामा हुआ। स्पीकर एएन शमसीर ने सीपीआई(एम) से जुड़े दोषियों को कथित रूप से आसानी से पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी, जिससे सदन में हाई ड्रामा देखने को मिला।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Mukul Kumar

Feb 02, 2026

केरल विधानसभा में हंगामा। (फोटो- IANS)

केरल विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में हाई ड्रामा उस समय देखने को मिला, जब स्पीकर एएन शमसीर ने सीपीआई(एम) से जुड़े दोषी अपराधियों को कथित तौर पर उदारतापूर्वक पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।

किसने पेश किया स्थगन प्रस्ताव?

स्थगन प्रस्ताव विधायक और मारे गए सीपीआई(एम) विद्रोही नेता टीपी चंद्रशेखरन की विधवा केके रेमा ने पेश किया था। रेमा ने पैरोल के मुद्दे पर बहस की मांग की।

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पैरोल के नियमों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से और चुन-चुनकर कर रही है। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े दोषियों के लिए। इस पर स्पीकर ने नोटिस खारिज कर दिया और कहा कि यह मामला स्थगन चर्चा के लायक नहीं है।

मंत्री ने क्या कहा?

इस मामले में राज्य संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने दखल दिया, जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए छुट्टी की जरूरत हो और इसे एक सबमिशन के तौर पर उठाया जा सकता है।

मना करने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर नारे लगाए और सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। जैसे-जैसे शोर बढ़ा, सतीशन विरोध जताने के लिए खड़े हुए और सरकार पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस को दबाने का आरोप लगाया।

विधायकों को निकाल दिया गया बाहर

इसके बाद विरोध में यूडीएफ विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, केके रेमा ने कहा कि टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड के दोषियों ने अब तक कुल मिलाकर 1 हजार से ज्यादा दिनों की पैरोल ली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पैरोल देने से न्याय की भावना कमजोर हुई है और पीड़ित परिवार को गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि एक क्रूर राजनीतिक हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के साथ असाधारण नरमी बरती जा रही है।

विपक्षी नेता ने क्या लगाया आरोप?

उधर, सतीशान ने आरोप लगाया कि पिनाराई विजयन सरकार चंद्रशेखरन के हत्यारों को पैरोल देने में असाधारण रूप से उदार थी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री इस प्रथा पर रोक लगाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह उन तत्वों से डरते थे।

इस आरोप का सत्ताधारी मोर्चे ने कड़ा विरोध किया। हालांकि, सरकार ने कहा कि पैरोल मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही दी गई थी। इसके बावजूद विपक्ष ने एक बात नहीं सुनी।

image

Published on:

02 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / National News / पैरोल को लेकर आया ऐसा प्रस्ताव, जिस पर केरल विधानसभा में मच गया हंगामा, सदन से बाहर निकाले गए विधायक
