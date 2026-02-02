पैरोल को लेकर आया ऐसा प्रस्ताव, जिस पर केरल विधानसभा में मच गया हंगामा, सदन से बाहर निकाले गए विधायक

केरल विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में हाई ड्रामा उस समय देखने को मिला, जब स्पीकर एएन शमसीर ने सीपीआई(एम) से जुड़े दोषी अपराधियों को कथित तौर पर उदारतापूर्वक पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।