V.D. Satheesan: केरल के सीएम वीडी सतीशन आज विधानसभा में बजट करेंगे पेश, जानें राज्य पर कितना है कर्ज

Kerala CM V.D. Satheesan: केरल के मुख्यमंत्री वी. डी.सतीशन शुक्रवार को राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। यह बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि मई 2026 में सत्ता में आई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार का यह पहला वित्तीय दस्तावेज होगा, जो राज्य की आर्थिक दिशा और विकास प्राथमिकताओं की झलक देगा। मुख्यमंत्री सतीशन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है और सीमित संसाधनों के बीच विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत तलाशने होंगे। उन्होंने कहा है कि यह एक संशोधित बजट होगा, इसलिए सरकार को मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने पड़ेंगे।