फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए केरल के स्कूलों में छुट्टी घोषित, मंत्री बोले- ‘अब खुश हो बच्चों?’

FIFA World Cup final Kerala school holiday : केरल। केरल सरकार ने बच्चों के फुटबॉल प्रेम को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में सोमवार को विशेष अवकाश की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि छात्र देर रात होने वाला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देख सकें। पीटीआई के अनुसार, यह फैसला फुटबॉल प्रेमी छात्रों के विशेष अनुरोध के बाद लिया गया। दरअसल, रविवार रात के बाद शुरू होने वाले फाइनल मैच को लेकर बच्चों में भारी उत्साह है। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी देते हुए छात्रों के लिए एक संदेश लिखा-'अब खुश हो, बच्चों?'