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फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए केरल के स्कूलों में छुट्टी घोषित, मंत्री बोले- ‘अब खुश हो बच्चों?’

Kerala school holiday news : केरल सरकार ने बच्चों के फुटबॉल प्रेम को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में सोमवार को विशेष अवकाश की घोषणा की है।
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भारत

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kamlesh sharma

Jul 19, 2026

FIFA World Cup Final

Messi and Yamal paintings ahead of FIFA World Cup final (Photo IANS)

FIFA World Cup final Kerala school holiday : केरल। केरल सरकार ने बच्चों के फुटबॉल प्रेम को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में सोमवार को विशेष अवकाश की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि छात्र देर रात होने वाला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देख सकें। पीटीआई के अनुसार, यह फैसला फुटबॉल प्रेमी छात्रों के विशेष अनुरोध के बाद लिया गया। दरअसल, रविवार रात के बाद शुरू होने वाले फाइनल मैच को लेकर बच्चों में भारी उत्साह है। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी देते हुए छात्रों के लिए एक संदेश लिखा-'अब खुश हो, बच्चों?'

राजनीतिक दलों का मिला समर्थन

इस मांग को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। माकपा नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने राज्य सरकार से सोमवार को छुट्टी घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अर्जेंटीना और स्पेन के बीच देर रात होने वाले मुकाबले के कारण बच्चों के लिए सोमवार सुबह स्कूल पहुंचना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए आगामी किसी शनिवार को वर्किंग डे (कार्य दिवस) में बदलने का सुझाव भी दिया। विपक्षी यूडीएफ के कई नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया।

मेस्सी बनाम स्पेन: महामुकाबला आज

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का यह खिताबी मुकाबला न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। एक तरफ लियोनेल मेस्सी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना खिताब बचाने उतरेगी, वहीं टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही स्पेन की नजरें अपने दूसरे वर्ल्ड कप खिताब पर हैं। अर्जेंटीना ने 2022 में फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया था और अब खिताब डिफेंस करने की दहलीज पर खड़ी है। भारतीय समयानुसार यह मैच सोमवार तड़के 12.30 बजे शुरू होगा। इस मैच को भारत में Unit8 Sports पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

ट्रंप और इन्फेंटिनो ने मनाया जश्न

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले फीफा चेयरमैन गियानी इन्फेंटिनो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित ट्रंप टॉवर में एक भव्य रिसेप्शन (स्वागत समारोह) के दौरान मुलाकात की। दोनों ने इस फीफा टूर्नामेंट को दुनिया को एकजुट करने वाला और इतिहास का सबसे सफल आयोजन बताया। रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल मैच की सुनहरी ट्रॉफी के पास खड़े होकर ट्रंप ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दीं।

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Updated on:

19 Jul 2026 02:50 pm

Published on:

19 Jul 2026 02:48 pm

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