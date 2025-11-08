‘खून से तिलक करो, गोलियों से आरती’: स्कूल में बच्चों की प्रेयर का वीडियो वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप

शकील ने डोडा के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) इकबाल हुसैन के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें छोटे बच्चों पर इस गीत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर चिंता जताई गई। CEO के आदेश में कहा गया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में GMS सिचल के छात्र नाबालिगों के लिए गलत प्रार्थना पढ़ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की समिति गठित की जाती है। समिति को दो दिनों में तथ्यात्मक रिपोर्ट, टिप्पणियां और सिफारिशें सौंपने का निर्देश है। जांच पूरी होने तक शिक्षक का वेतन रोका गया।