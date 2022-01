Florona: जानिए कितना खतरनाक है फ्लोरोना संक्रमण, इजराइल में सामने आया है पहला मामला

पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत का माहौल है। इसी बीच इजराइल में एक नए तरह का संक्रमण देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि यह कोरोना वायरस और इंफ्लूएंजा का मिलाजुला रूप है।

know all about florona, how dangerous is it as compared to covid-19