लॉकअप में ‘पगला शाहबाज’ का हंगामा, महिला पुलिसकर्मियों के सामने अश्लील हरकतें

कोलकाता के एक थाने में हथियार तस्करी के आरोपी मोहम्मद शाहबाज ने लॉकअप में कपड़े उतारकर महिला पुलिसकर्मियों के सामने अश्लील गाने गा कर डांस करना शुरू किया यह देखकर पुलिस ने उसके खिलाफ अश्लीलता और धमकाने के नए आरोप दर्ज कर जांच शुरू की है।

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Oct 30, 2025

लॉकअप में बंद पगला शाहबाज (AI Image)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दक्षिणी इलाके में एक पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया, दरअसल हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक युवक ने लॉकअप में अचानक कपड़े उतार दिए। 24 वर्षीय मोहम्मद शाहबाज ने न केवल कपड़े उतार कर अश्लील गाने गाए, बल्कि गलत तरीके (Provocative Style) में डांस भी शुरू कर दिया। स्थानीय स्तर पर 'पगला शाहबाज' के नाम से कुख्यात इस आरोपी की हरकतों से पुलिसकर्मी हैरान रह गए, खासकर जब घटना के दौरान महिला अधिकारी भी मौजूद थीं।

अवैध हथियार तस्करी में गिरफ्तार आरोपी

घटना इकबालपुर पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात को घटी। शाहबाज को सोमवार को अवैध हथियारों की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे लॉकअप में बंद कर रखा गया था। रात के करीब 10 बजे के आसपास उसने अचानक अपने सारे कपड़े उतार फेंके और ध्यान आकर्षित करने के लिए अश्लील गाने गाने लगा। पुलिस के अनुसार, वह 'देख लूंगा सबको' जैसे अपशब्दों के साथ धमकियां भी दे रहा था। लॉकअप में मौजूद अन्य कैदी भी इस अराजकता से डर गए।

असली वजह जानने में जुटी पुलिस

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह व्यवहार बेहद असामान्य और शर्मनाक था। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने विरोध किया और महिला पुलिसकर्मियों के सामने भी ऐसी हरकतें जारी रखीं। स्थिति को नियंत्रित करने में हमें करीब आधा घंटा लग गया लेकिन पुलिस अब इसकी गहन जांच कर रही है कि आखिर इस हरकत के पीछे क्या वजह थी मानसिक समस्या, नशा या जानबूझकर हंगामा?

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शाहबाज के खिलाफ अतिरिक्त शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें अश्लीलता और पुलिसकर्मियों को धमकाने के आरोप शामिल हैं। साथ ही, थाने में आंतरिक जांच भी शुरू हो गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लॉकअप की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हुई। फिलहाल, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां हथियार तस्करी के अलावा इन नई धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।

30 Oct 2025 10:09 am

Hindi News / National News / लॉकअप में 'पगला शाहबाज' का हंगामा, महिला पुलिसकर्मियों के सामने अश्लील हरकतें

