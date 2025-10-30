लॉकअप में ‘पगला शाहबाज’ का हंगामा, महिला पुलिसकर्मियों के सामने अश्लील हरकतें

घटना इकबालपुर पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात को घटी। शाहबाज को सोमवार को अवैध हथियारों की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे लॉकअप में बंद कर रखा गया था। रात के करीब 10 बजे के आसपास उसने अचानक अपने सारे कपड़े उतार फेंके और ध्यान आकर्षित करने के लिए अश्लील गाने गाने लगा। पुलिस के अनुसार, वह 'देख लूंगा सबको' जैसे अपशब्दों के साथ धमकियां भी दे रहा था। लॉकअप में मौजूद अन्य कैदी भी इस अराजकता से डर गए।