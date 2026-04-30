लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर सरकार खामोश क्यों? कांग्रेस ने उठाए सवाल

रमेश ने बताया कि छठी अनुसूची के तहत स्थानीय परिषदों को जमीन और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार मिलते हैं। सरकार इन दोनों मांगों के साथ-साथ ‘लद्दाख लोक सेवा आयोग’ के गठन की मांग पर भी पूरी तरह चुप है। इसके अलावा, लेह और कारगिल के लिए पहले से स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें मौजूद हैं; ऐसे में अब जब सात जिले हो गए हैं, तो क्या सात परिषदें बनाई जाएंगी? इस संबंध में भी सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।