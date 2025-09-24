Lado Lakshmi Yojana: ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ में हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा फायदा

बता दें कि गुरुवार को सीएम नायब सिंह सैनी पंचकूला के सेक्टर-2 में सुबह 8 बजे एक विशेष समर्पण अभियान के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ करेंगे। दरअसल, इस योजना का शुभारंभ पंचकूला में होगा इसके बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों को सभी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं।