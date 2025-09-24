Patrika LogoSwitch to English

Lado Lakshmi Yojana: ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ में हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा फायदा

नायब सिंह सैनी सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इस सहायता का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Ashib Khan

Sep 24, 2025

CM सैनी गुरुवार को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का करेंगे शुभारंभ (Photo-IANS)

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को गरीब परिवार की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देंगे। पंचकूला में सीएम सैनी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है।

पंचकूला से योजना का करेंगे शुभारंभ

बता दें कि गुरुवार को सीएम नायब सिंह सैनी पंचकूला के सेक्टर-2 में सुबह 8 बजे एक विशेष समर्पण अभियान के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ करेंगे। दरअसल, इस योजना का शुभारंभ पंचकूला में होगा इसके बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों को सभी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं।

महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

नायब सिंह सैनी सरकार इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इस सहायता का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक

बता दें कि पंचकूला में सुबह दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने के बाद दोपहर करीब 2 बजे पानीपत स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में कुलपतियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। 

कौन-कौन रहेंगे मौजूद

पंचकूला में गुरुवार को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ के समय सीएम नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूद रहेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में इस योजना के शुभारंभ में भाग लेंगे।

किन महिलाओं को मिलेगा फायदा

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ का लाभ प्रदेश की वे महिला उठा सकती है जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक हो। इसके अलावा परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो महिला या उनके पति अन्य राज्य से शादी करने के बाद हरियाणा में स्थाई रूप से 15 साल से रह रहे हो, वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। 

किन कागजातों की होगी जरूरत

यदि आप दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-

1- परिवार पहचान पत्र (PPP)

2 - हरियाणा का 15 साल से ज्यादा का आवास प्रमाण पत्र

3 - आधार कार्ड

4 - आय प्रमाण पत्र (1 लाख या उससे कम की इनकम होनी चाहिए)

राष्ट्रीय

24 Sept 2025 10:00 pm

