12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्रदूषण पर LoP राहुल गांधी बोले- ‘सरकार बनाए प्लान’, रिजिजू ने कहा- हम चर्चा को तैयार

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदूषण पर LoP राहुल गांधी ने चर्चा की मांग की है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 12, 2025

राहुल गांधी

राहुल गांधी (Photo-IANS)

discussion on pollution in Parliament: देश में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई बड़े शहरों में AQI गंभीर स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी।

प्रदूषण पर हम सब मिलकर काम करना चाहेंगे: राहुल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर सदस्य इस बात से सहमत है कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है। उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। इसे लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने काह कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है।

दिल्ली का AQI फिर बहुत खराब

दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज यानी शुक्रवार सुबह राजधानी धुंध, हल्के कोहरे और स्मॉग की चादर में ढकी नजर आई। इसके चलते दृश्यता कम हो गई और लोगों ने मास्क पहनकर सफर किया। वहीं, सांस और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। CPCB द्वारा जारी AQI के अनुसार दिल्ली का औसत औसत AQI 326 दर्ज किया गया। CPCB ने कहा कि आगामी शनिवार तक दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ ही बनी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरान सांस के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। आंखों में जलन और गले में सूखापन आम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 01:58 pm

Published on:

12 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / National News / प्रदूषण पर LoP राहुल गांधी बोले- ‘सरकार बनाए प्लान’, रिजिजू ने कहा- हम चर्चा को तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.