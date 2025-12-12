प्रदूषण पर LoP राहुल गांधी बोले- ‘सरकार बनाए प्लान’, रिजिजू ने कहा- हम चर्चा को तैयार

दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज यानी शुक्रवार सुबह राजधानी धुंध, हल्के कोहरे और स्मॉग की चादर में ढकी नजर आई। इसके चलते दृश्यता कम हो गई और लोगों ने मास्क पहनकर सफर किया। वहीं, सांस और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। CPCB द्वारा जारी AQI के अनुसार दिल्ली का औसत औसत AQI 326 दर्ज किया गया। CPCB ने कहा कि आगामी शनिवार तक दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ ही बनी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरान सांस के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। आंखों में जलन और गले में सूखापन आम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।