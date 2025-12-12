प्रदूषण पर LoP राहुल गांधी बोले- ‘सरकार बनाए प्लान’, रिजिजू ने कहा- हम चर्चा को तैयार

राहुल गांधी (Photo-IANS)
discussion on pollution in Parliament: देश में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई बड़े शहरों में AQI गंभीर स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर सदस्य इस बात से सहमत है कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है। उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। इसे लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने काह कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज यानी शुक्रवार सुबह राजधानी धुंध, हल्के कोहरे और स्मॉग की चादर में ढकी नजर आई। इसके चलते दृश्यता कम हो गई और लोगों ने मास्क पहनकर सफर किया। वहीं, सांस और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। CPCB द्वारा जारी AQI के अनुसार दिल्ली का औसत औसत AQI 326 दर्ज किया गया। CPCB ने कहा कि आगामी शनिवार तक दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ ही बनी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरान सांस के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। आंखों में जलन और गले में सूखापन आम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
