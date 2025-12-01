प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके खून से माथे पर सिंदूर लगाया, कहानी जान कर आप भी हो जाएंगे हैरान

प्रेमी सक्षम के शव से शादी करने वाली प्रेमिका आंचल। (फोटो: पत्रिका.)
Aanchal Saksham Immortal Love: अपने प्रेमी सक्षम की हत्या (Honour Killing Nanded) के कुछ ही घंटों बाद प्रेमिका आंचल ने उनके शव पर हल्दी लगाई, माथे पर सिंदूर भरा (Symbolic Wedding Corpse) और घोषणा की कि वह अब टेट परिवार की बहू बनेंगी। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लाखों लोगों ने आंचल की हिम्मत और प्रेम की ताकत को सलाम किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की यह ऐसी प्रेम कहानी है, जिसने दुनिया भर के दिलों को छू लिया, जो मृत्यु के बाद भी अमर (Aanchal Saksham Immortal Love) हो गई। यहां 21 साल की आंचल ममिदवार ने अपने 20 साल के प्रेमी सक्षम टेट के शव के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह रचाया, जो उनके तीन साल पुराने प्यार का सुबूत बन गया।
सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान आंचल उनके घर पहुंचीं। सदमे में वे सक्षम के शव के पास बैठीं, हल्दी लगाई और उनके खून से मिले हुए सिंदूर अपने माथे पर लगाया। बोलीं, "मेरे परिवार ने उन्हें मार डाला, लेकिन मैंने हमारे प्यार को हमेशा के लिए बांध लिया। हमारा प्रेम जीत गया, वे हार गए।" उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वे सक्षम के परिवार के साथ रहेंगी और न्याय के लिए लड़ेंगी। आंचल ने कहा, "मैं चाहती हूं कि दोषियों को सख्त सजा मिले, फांसी हो तो बेहतर। सक्षम का घर अब मेरा घर है।"
आंचल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि उनका परिवार कई महीनों से सक्षम को धमका रहा था, क्योंकि वे अनुसूचित जाति से थे। आंचल ने आंसुओं के बीच बताया, "हमने तीन साल साथ बिताए, सपने देखे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपनाओ, सक्षम मान गए, लेकिन आखिरकार मेरे घर वाले उन्हें मारने का सिर्फ मौका ढूँढ रहे थे।"
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके भाई ने उसी दिन सक्षम के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सलाह दी कि पहले ही कार्रवाई कर लो। आंचल का कहना है कि यह बात उनके भाई के लिए चुनौती बनी और फिर जो हुआ, वह दिल दहला देने वाला था।
यह घटना गुरुवार शाम पुराने गंज इलाके में घटी। सक्षम दोस्तों के साथ खड़े थे, जब आंचल के भाई हिमेश ममिदवार से उनकी बहस हो गई। हिमेश ने कथित तौर पर गोली चलाई, जो सक्षम की पसलियों में लगी। फिर उन्होंने सिर पर टाइल या पत्थर से वार किया, जिससे सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हिमेश, उनके भाई साहिल और पिता गजानन को गिरफ्तार कर लिया। कुल छह लोगों पर हत्या, दंगा, आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
