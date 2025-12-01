प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके खून से माथे पर सिंदूर लगाया, कहानी जान कर आप भी हो जाएंगे हैरान

Aanchal Saksham Immortal Love: अपने प्रेमी सक्षम की हत्या (Honour Killing Nanded) के कुछ ही घंटों बाद प्रेमिका आंचल ने उनके शव पर हल्दी लगाई, माथे पर सिंदूर भरा (Symbolic Wedding Corpse) और घोषणा की कि वह अब टेट परिवार की बहू बनेंगी। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लाखों लोगों ने आंचल की हिम्मत और प्रेम की ताकत को सलाम किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की यह ऐसी प्रेम कहानी है, जिसने दुनिया भर के दिलों को छू लिया, जो मृत्यु के बाद भी अमर (Aanchal Saksham Immortal Love) हो गई। यहां 21 साल की आंचल ममिदवार ने अपने 20 साल के प्रेमी सक्षम टेट के शव के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह रचाया, जो उनके तीन साल पुराने प्यार का सुबूत बन गया।