राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए धनखड़ का क्यों हुआ जिक्र, जानें पूरी बात

राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के स्वागत के दौरान धनखड़ का हुआ जिक्र (Photo-IANS)
संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। शीतकालीन सत्र के आरंभ से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष बिहार में चुनावी हार से परेशान है और अपनी विफलता को पचा नहीं पा रहा है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर चिंता व्यक्त की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्ष की ओर से राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन का उनके पहले दिन स्वागत किया और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा, "मैं आपके पूर्ववर्ती के सभापति के पद से अप्रत्याशित और अचानक हटने का उल्लेख करने के लिए बाध्य हूं, जो संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है…सदन के संरक्षक के रूप में राज्यसभा के सभापति, सरकार के साथ-साथ विपक्ष के भी उतने ही हैं।" खरगे के इस बयान पर एनडीए नेताओं की ओर से आपत्ति जताई गई।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि इस सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस "संवैधानिक मूल्यों और समय-सम्मानित संसदीय परंपराओं के साथ दृढ़ता से खड़ी है।
खरगे ने कहा, "बेहतर होगा कि आप दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखें। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं…आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आप एक कांग्रेसी परिवार से हैं।"
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे राज्यसभा के सभापति का पद भी रिक्त हो गया था।
मल्लिकार्जुन खरगे की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर अवसर है। प्रधानमंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान बहुत ही गरिमापूर्ण टिप्पणी की है। माननीय विपक्ष के नेता ने ऐसे मामले का उल्लेख क्यों किया जिसे इस समय उठाना आवश्यक नहीं था?
वहीं जेपी नड्डा ने भी हस्तक्षेप करते हुए सदस्यों से इस अवसर की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को मिली हार का भी ज़िक्र किया और खरगे को सलाह दी कि वे चुनाव हारने का दर्द किसी डॉक्टर के सामने बयां करें।
