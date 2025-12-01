राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए धनखड़ का क्यों हुआ जिक्र, जानें पूरी बात

मल्लिकार्जुन खरगे की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर अवसर है। प्रधानमंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान बहुत ही गरिमापूर्ण टिप्पणी की है। माननीय विपक्ष के नेता ने ऐसे मामले का उल्लेख क्यों किया जिसे इस समय उठाना आवश्यक नहीं था?