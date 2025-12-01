Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी ही हैं सबसे बड़े ड्रामेबाज, पीएम के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर पलटवार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 01, 2025

Parliament Winter Session 2025, mallikarjun kharge, pm modi

पीएम मोदी के बयान पर खरगे ने किया पलटवार (Photo-IANS)

Parliament Winter Session 2025: संसद में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा है। वहीं पीएम मोदी के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर संसदीय मर्यादाओं को कुचलने और संसदीय प्रणाली को तहस-नहस करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीएम मोदी को सबसे बड़ा ड्रामेबाज बताया है।

एक्स पर किया पोस्ट

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “शीतकालीन सत्र के पहले दिन, संसद के सामने मौजूद असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी 'ड्रामेबाज़ी' की है! सरकार ने पिछले 11 सालों में संसदीय मर्यादा और व्यवस्था को लगातार कमजोर किया है, और यह बात जगजाहिर है।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की और कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने तक प्रशासन चुप रहा। खरगे ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दबाव में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौतों का भी जिक्र किया और कहा कि इन मुद्दों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष वोटों में हेराफेरी के आरोपों सहित प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और संसद में इन्हें उठाता रहेगा। बीजेपी को अब ध्यान भटकाने का यह नाटक बंद करना चाहिए और जनता को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर बहस करनी चाहिए।

‘मैजोरिटी का मतलब तानाशाही नहीं होता’

वहीं कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि कमेंट करना और यह कहना कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, यह बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले सेशन में SIR का कड़ा विरोध किया था और चर्चा की रिक्वेस्ट की थी। आपने चर्चा का कोई मौका नहीं दिया। अब, हम भी SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैजोरिटी का मतलब तानाशाही नहीं होता। 

वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "यह बहुत बुरा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में 240 MP ड्रामा कर रहे हैं। हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री। वे दलितों, माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग के वोट छीन रहे हैं। लोगों के वोट काट दिए गए हैं। हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट किसलिए है? यह कोई चीयरलीडर क्लब नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं। वह आज लोकसभा में नहीं हैं। लेकिन हम वहां थे। हम चर्चा चाहते हैं। हम चर्चा की मांग करते रहेंगे।”

ये भी पढ़ें

Winter Session: पीएम मोदी के तंज का प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, ‘हम टिप्स दे सकते हैं’
राष्ट्रीय
Pm Narendra Modi in Parliament Session

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शीतकालीन सत्र 2025

Published on:

01 Dec 2025 02:58 pm

Hindi News / National News / प्रधानमंत्री मोदी ही हैं सबसे बड़े ड्रामेबाज, पीएम के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.