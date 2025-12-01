प्रधानमंत्री मोदी ही हैं सबसे बड़े ड्रामेबाज, पीएम के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार

वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, "यह बहुत बुरा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में 240 MP ड्रामा कर रहे हैं। हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री। वे दलितों, माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग के वोट छीन रहे हैं। लोगों के वोट काट दिए गए हैं। हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट किसलिए है? यह कोई चीयरलीडर क्लब नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं। वह आज लोकसभा में नहीं हैं। लेकिन हम वहां थे। हम चर्चा चाहते हैं। हम चर्चा की मांग करते रहेंगे।”