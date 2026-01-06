चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा दांव, आकार लेगा दुनिया का सबसे बड़ा ‘दुर्गा आंगन’

दरअसल, सदियों से दुर्गा पूजा की भावना बांस और कपड़े के अस्थायी पंडालों में बसती रही है, लेकिन यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' का दर्जा मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार इसे एक स्थायी वैश्विक पहचान दे रही है। कोलकाता के न्यू टाउन में ऐसा सांस्कृतिक स्वप्न आकार ले रहा है, जो दुर्गा पूजा उत्सव को अस्थायी पंडालों से निकालकर स्थायी विरासत में बदल देगा। 17.28 एकड़ में फैल रहा यह भव्य परिसर दुनिया का सबसे बड़ा 'दुर्गा आंगन' बनने की ओर बढ़ रहा है। करीब 262 करोड़ की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होने की उम्मीद है।