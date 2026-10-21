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मणिपुर में एक के बाद एक हत्याओं से तनाव, 3 मैतेई लोगों की मौत के विरोध में इंफाल घाटी बंद

Manipur News: मणिपुर में तीन मैतेई ग्रामीणों की हत्या के विरोध में इंफाल घाटी बंद है। इसी बीच कांगपोकपी में एक कुकी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Oct 21, 2026

Manipur Violence

मणिपुर में 3 मैतेई लोगों की मौत के विरोध में इंफाल घाटी बंद (फोटो सोर्स-@GabbuYadavco)

Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बाद तनाव बढ़ गया है। तीन मैतेई ग्रामीणों की हत्या के विरोध में इंफाल घाटी में बंद का माहौल है, वहीं कांगपोकपी में 45 वर्षीय कुकी व्यक्ति पाओलेनमंग थांगियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में कांगपोकपी की कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने 24 घंटे के पूर्ण बंद का ऐलान किया है।

यह वारदात ठीक उस घटना के अगले दिन हुई है, जब पास के क्षेत्र में घात लगाकर किए गए हमले में तीन मैतेई समुदाय के ग्रामीणों की जान चली गई थी। लगातार हो रही इन हिंसक घटनाओं से पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

3 संदिग्ध गिरफ्तार, घाटी में फूटा गुस्सा

सोमवार को मैतेई ग्रामीणों पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने तीन कुकी-जो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान दो आरोपियों ने हमले में शामिल होने की बात स्वीकार की है, जबकि तीसरे की भूमिका की जांच जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए आरोपी 'कुकी नेशनल फ्रंट (N)' के कैडर हैं। यह संगठन सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौते का हिस्सा नहीं है। इस हमले के विरोध में इंफाल घाटी में जन आक्रोश देखने को मिला, जहां विरोध के रूप में बंद का असर देखा गया।

भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटक बरामद

गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाकर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जब्त किए गए 12 हथियारों में AK-47, M16, INSAS, स्नाइपर, लेथोड गन और स्थानीय स्तर पर निर्मित रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके अलावा 1,095 गोलियां, राइफल ग्रेनेड, चीनी हैंड ग्रेनेड, देसी मोर्टार और TNT सिल्लियां भी बरामद की गई हैं।
वहीं, एक अन्य अभियान के तहत CRPF, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोओ (SoO) शिविर के आसपास छानबीन की, जहां से 17 अनधिकृत लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

स्थानीय संगठनों का आरोप और बंद का ऐलान

दूसरी तरफ, पी मोल्डिंग गांव के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि मृतक कुकी व्यक्ति निहत्था नागरिक था। कांगपोकपी की 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए 24 घंटे के बंद की घोषणा की है। संगठन ने हालिया गिरफ्तारियों को जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि हिंसा की शुरुआत से अब तक उनके समुदाय के कई लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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Updated on:

21 Oct 2026 09:51 am

Published on:

21 Oct 2026 09:23 am

Hindi News / National News / मणिपुर में एक के बाद एक हत्याओं से तनाव, 3 मैतेई लोगों की मौत के विरोध में इंफाल घाटी बंद

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