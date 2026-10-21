मणिपुर में एक के बाद एक हत्याओं से तनाव, 3 मैतेई लोगों की मौत के विरोध में इंफाल घाटी बंद

दूसरी तरफ, पी मोल्डिंग गांव के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि मृतक कुकी व्यक्ति निहत्था नागरिक था। कांगपोकपी की 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए 24 घंटे के बंद की घोषणा की है। संगठन ने हालिया गिरफ्तारियों को जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि हिंसा की शुरुआत से अब तक उनके समुदाय के कई लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।