दक्षिण भारत में बन रहे नए सियासी समीकरण? चंद्रबाबू नायडू की विजय से मुलाकात और जगन मोहन के बयान ने बढ़ाई हलचल

South India Politics: लोकसभा चुनाव 2029 के लिए दक्षिण भारत में संभावित राजनीतिक गठबंधनों और क्षेत्रीय दलों की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और INDIA गठबंधन अपने-अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल भविष्य के राजनीतिक समीकरणों में अहम भूमिका निभाने की तैयारी करते दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय के बीच हुई मुलाकात और साथ ही YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के बयानों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है।