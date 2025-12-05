IMD Alert: पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, शीतलहर की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ ने किया इन राज्यों का बुरा हाल

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। कई राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में इन दिनों भीषण ठंड है। श्रीनगर में गुरुवार को तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री रहा। कश्मीर घाटी में सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जबकि रातों में जमाने वाली ठंड पड़ रही है। IMD ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।