‘वोटर लिस्ट की अनदेखी पड़ सकती है भारी’, बीजेपी की चाल और SIR मुद्दे पर MNS प्रमुख राज ठाकरे ने क्यों दी चेतावनी?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे (इमेज सोर्स: ANI)
MNS Chief Raj Thackeray Statement: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने कहा कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले भी हमने देखा है कि वोटर लिस्ट पर ध्यान न देने के क्या परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजनीति में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए विधायकों और सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं। इस वजह से लोगों के असली और जरूरी मुद्दे पीछे छूट रहे हैं।
राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर घर-घर सर्वे के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। तब वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस घर में उनके समर्थक हैं और कौन उनके समर्थक नहीं हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनका समर्थक नहीं है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश की जाती है।
अभी की राजनीति और चुनावी तरीकों को देखते हुए इस प्रक्रिया से कुछ भला होने की उम्मीद नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता है, तो बाद में दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद को वो लोग अपनी ओर खींच लिए जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता।
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