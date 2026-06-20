‘वोटर लिस्ट की अनदेखी पड़ सकती है भारी’, बीजेपी की चाल और SIR मुद्दे पर MNS प्रमुख राज ठाकरे ने क्यों दी चेतावनी?

राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर घर-घर सर्वे के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। तब वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस घर में उनके समर्थक हैं और कौन उनके समर्थक नहीं हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनका समर्थक नहीं है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश की जाती है।